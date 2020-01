© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio di Atalanta-Parma, l'attaccante dei crociati Mattia Sprocati ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ci aspetta una partita difficile, ma possiamo metterli in difficoltà. Noi in difficoltà numeriche in attacco? Sicuramente la punta centrale manca, ma ci stiamo comportando bene nonostante le assenze, speriamo di comportarci bene anche oggi".