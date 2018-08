Parma, Sprocati: "Sono tornato a casa. Possiamo battere la SPAL"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mattia Sprocati, nuovo acquisto del Parma, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Queste le parole dell'attaccante classe '93, riportate da ParmaLive: "Sono tornato a casa, anche se sono cambiate tante persone per me è proprio così. Ho fatto la Primavera qui al Parma, sono tornato in un ambiente che conosco e non ho avuto il minimo dubbio quando mi è stata prospettata questa possibilità. Sono stato il primo a voler tornare e sono felicissimo di essere qui. Sono un po’ indietro di condizione, ho fatto dieci giorni un po’ a parte ma sono sempre a disposizione del mister. Ruolo? Ho la fortuna di saper giocare in tutte le posizioni davanti, cercherò di ritagliarmi il mio spazio e poi chiaramente le scelte spetteranno al mister. SPAL? Dalla gara con la SPAL mi aspetto di poter fare bene. Credo che abbiamo le carte in regola per vincere una sfida sicuramente difficile".