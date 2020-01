© foto di Federico Gaetano

Il Parma è alla ricerca di un portiere per sostituire l'infortunato Luigi Sepe. Ionut Radu è il prescelto del club Ducale, ma qualora l'affare non dovesse andare in porto, il Parma potrebbe puntare su Joe Hart, portiere del Burnley che in Italia ha vestito la maglia del Torino. Lo riporta Sky.