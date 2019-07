Parma, stop al prestito di Schiappacasse? Per Marca torna all'Atletico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dove giocherà Nicolas Schiappacasse nella prossima stagione? Se lo chiedono i tifosi del Parma, ma anche quelli dell'Atletico Madrid; l'attaccante classe 1999, infatti, è stato ingaggiato in prestito per un anno e mezzo dal club ducale e nell'ultima stagione ha giocato solo tre partite, senza lasciare il segno. Secondo la tabella trasferimenti di Marca, però, il giovane argentino figura tra i calciatori che rientrano dal prestito, così come Sime Vrsaljko, che l'Inter non ha riscattato.

Indizio social - In più, nella biografia sul proprio profilo Instagram, Schiappacasse ha rimosso la dicitura "giocatore dell'Atletico Madrid, attualmente al Parma", lasciando solo "giocatore dell'Atletico Madrid". Due indizi che forse fanno una prova: il ragazzo, reduce dal Mondiale Under-20, potrebbe non tornare in Italia.