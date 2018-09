Parma, Stulac: "Gervinho un campione, successo importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in mixed zone dopo il successo sull'Empoli, il centrocampista del Parma Leo Stulac ha dichiarato: "Per noi questo successo è molto importante, perché ottenuto contro una squadra che lotterà per la salvezza come noi. Per ottenere la salvezza é anche importante saper soffrire, come abbiamo fatto noi oggi. E’ pure fondamentale sapersi difendere con ordine e riuscire a fare gol. Stiamo facendo tutto questo. Stiamo facendo punti importanti. Adesso ne abbiamo dieci. Sapevo che eravamo una squadra forte. Non mi sorprende vedere che, ora, dopo sette giornate, siamo a questa quota. Il nostro gol? Abbiamo un campione come Gervinho, che quando corre va a mille nelle ripartenze, e sa sfruttare il nostro lavoro in mezzo al campo. Le differenze tra Serie B e Serie A sono tante. In Serie A il gioco è molto più veloce. E’ un campionato molto più difficile".