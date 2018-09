Parma, Stulac: "Nazionale un sogno. Inter? Serve partita perfetta"

Fonte: ParmaLive.com

Leo Stulac, centrocampista del Parma, ha esordito nei giorni scorsi con la maglia della Slovenia. Al sito ufficiale dei ducali ha rilasciato le sue dichiarazioni. "Sono molto felice e orgoglioso, perché avevo due sogni: giocare in Serie A e con la mia nazionale. Per la Slovenia era una partita complicata, non siamo stati bravi e ci sono mancati i tre punti, ma sono felice per il mio esordio. La Serie A? Me la aspettavo difficile e così in effetti si è rivelata, abbiamo affrontato tre gare non facili anche per me personalmente, perché non ho trovato molto spazio e il gioco è più veloce, ma alla fine penso che abbiamo fatto bene, anche io penso di aver fatto abbastanza bene, devo continuare così e pensare a migliorarmi partita dopo partita. L’Inter? Prepariamo questa gara come facciamo con le altre, in campionato tutte le partite sono difficili, abbiamo ancora qualche giorno per prepararla al meglio e poi andremo a Milano, per cercare di prendere qualche punto, per noi dovrà essere la partita perfetta: ci proveremo".