© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già ieri si era parlato di passi concreti ed importanti del Parma per Vincenzo Millico, attaccante classe 2000 del Torino. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola rivela che i due club parlano di uno scambio di "gioventù di successo". I granata starebbero provando ad inserire Yann Karamoh nella trattativa. L'esterno crociato, che sta rientrando proprio in questi giorni dopo circa tre mesi ai box per un infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro, sarebbe entrato nelle mire del direttore sportivo granata Bava, che avrebbe sondato la pista con Daniele Faggiano.