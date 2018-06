Parma su Vanja Milinkovic-Savic, garantisce mister 120 mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tre presenze in Coppa Italia, una in campionato. Troppo poco per Vanja Milinkovic-Savic, 21enne portiere che può salutare il Torino per giocare di più. Un'annata, la prima in Italia, alle spalle di Salvatore Sirigu può bastare per il fratello del centrocampista della Lazio. Sergej ha una valutazione in sede di mercato di circa 120 milioni di euro, ma Vanja vuol dimostrare le sue qualità e di valere comunque tanto.

Ed ecco che ci pensa il Parma, come uno dei colpi per il mercato dopo il ritorno in Serie A. Alto 202 cm, classe '97 e ottime doti con i piedi. Caratteristica per nulla trascurabile in un portiere nel calcio moderno che, tra l'altro, ha sfiorato la Premier League col Manchester United. Soluzione svanita soltanto a causa del mancato permesso di lavoro, col Torino in grado di strapparlo alla concorrenza di Benfica e Ajax per quasi tre milioni di euro. E allora, dopo aver trascorso del tempo in panchina, è arrivato il momento di mettere i guantoni e tornare in campo con una certa regolarità. Il Parma lavora per arrivare al portiere serbo, nato in Spagna perché suo padre Nikola giocava in quel periodo tra Ourense e il Portogallo.