Parma subito a condurre nel derby: Inglese freddissimo dal dischetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si sblocca subito la sfida tra Parma e SPAL in corso all'Ennio Tardini quest'oggi: secondo calcio di rigore di fila per i crociati, secondo realizzato (dopo quello di una settimana fa a Udine), ancora da Roberto Inglese. Il centravanti totalizza il settimo gol stagionale e porta in vantaggio i crociati: la massima punizione è stata fischiata per un intervento, proprio sull'attaccante ex Napoli, di Lorenco Simic, oggi in campo per la defezione di Vicari. Scivolata quantomeno incauta quella del centrale, con il direttore di gara Abisso che ha indicato subito il dischetto.