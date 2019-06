Parma, tentativo per Lukic del Torino. Secco no da parte dei granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma, si legge nell'edizione odierna di Tuttosport, è la squadra che nelle ultime ore ha mostrato maggiore interesse per Sasa Lukic, centrocampista del Torino. Classe '96, il club del presidente Cairo ha già detto no ad un primo tentativo ducale e verosimilmente continuerà a fare muro per averlo a disposizione anche l'anno prossimo, dopo l'ottima seconda parte di campionato.