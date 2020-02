© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tentativo in extremis del Parma per sbloccare il trasferimento di Gervinho: secondo quanto riferito da Sky, il club crociato sarebbe pronto a fare ricorso alla FIFA contro il mancato ok della federazione del Qatar al trasferimento dell'ivoriano all'Al-Sadd, motivato con l'arrivo tardivo dei documenti dall'Italia.