Parma, tentazione Pazzini: il futuro della punta a Verona è un rebus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de L'Arena fa il punto sul futuro di Giampaolo Pazzini. L'attaccante è rientrato in prestito dal Levante. L'opzione di una permanenza a Verona è complicata nonostante un contratto fino all'estate del 2020. Tra le tentazioni per il futuro ci sarebbe il Parma oppure il Sassuolo per quanto riguarda le ipotesi in Serie A.