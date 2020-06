Parma, Torino e Genoa per certificare la salvezza. Poi si potrà sognare

Manca sempre meno alla ripartenza del campionato, con il Parma che aprirà il nuovo inizio della A, con la trasferta di sabato 20 contro il Torino. Gli uomini di D’Aversa, protagonisti fino ad ora di un campionato certamente sopra le aspettative, si ritrovano in piena lotta per la zona Europa League, e con gli scenari indecifrabili a cui andremo incontro sperare in una qualificazione europea non è utopia.

Prima però bisognerà confermare la salvezza, per cui mancano ancora pochi punti. Così diventano fondamentali le gare contro Torino e Genoa, le prime due della ripartenza, che potrebbero certificare la permanenza in A dei ducali, dando poi spazio a due mesi sulle ali dell’entusiasmo, in cui davvero tutto potrà accadere. E poi, la pausa ha dato modo a D’Aversa di recuperare tutti quei giocatori infortunati o acciaccati che per un motivo o per un altro non erano mai riusciti a ritornare al top della forma.

Primo su tutti Dejan Kulusevski, che da inizio 2020 ha convissuto con tanti fastidi e non ha praticamente mai potuto riposare, ma anche il rientro a pieno regime di Karamoh, mai avuto a disposizione quest’anno o Roberto Inglese, per cui però il discorso è più complesso. L’ex punta del Napoli, fermatosi contro la Juventus a fine gennaio, doveva rientrare con calma solo in vista del prossimo campionato, ma lo stop forzato gli ha dato modo di accelerare i tempi e, Lega permettendo, potrebbe ritornare in campo già in questa stagione. E a questo punto l’attaccante sarebbe un’arma in più per D’Aversa, che non ha mai avuto abbondanza in rosa (soprattutto in attacco), ma per il finale di campionato potrebbe fare affidamento su davvero tutti gli elementi a disposizione.