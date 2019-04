Parma-Torino, le formazioni ufficiali: Mazzarri schiera Berenguer dal 1'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono state rese note le formazioni di Parma e Torino, prossime a sfidarsi allo stadio Ennio Tardini per la prima gara del 31esimo turno di Serie A: emergenza totale per D'Aversa, che deve schierare Dimarco in attacco al fianco di Ceravolo e Sprocati, mentre la difesa è la medesima vista tre giorni fa a Frosinone, con Gazzola e Gagliolo esterni e Sierralta-Iacoponi centrali. A meno che non si passi al 3-5-2, in quel caso Gazzola sarebbe il quinto a destra e l'ex Inter l'esterno sinistro. Davanti, Ceravolo e Sprocati, mentre Siligardi e Schiappacasse siedono in panchina.

Nel Torino come previsto Berenguer vince il ballottaggio con Zaza, sarà dunque lui ad affiancare Belotti in attacco, mentre Moretti ha la meglio su Djidji in difesa, al fianco di Izzo e Nkoulou. A centrocampo Rincon, Baselli e Meitè sono gli interni, De Silvestri e Ansaldi i laterali, con l'italiano che ha recuperato dal fastidio post-Samp. Di seguito le scelte dei tecnici per la sfida in programma alle 15:

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Kucka, Rigoni, Barillà; Dimarco, Ceravolo, Sprocati.

A disposizione: Frattali, Brazao, Bastoni, Gobbi, Diakhate, Scozzarella, Stulac, Machin, Dezi, Schiappacasse, Siligardi.

Allenatore: D'Aversa

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Baselli Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti.

A disposizione: Ichazo, Rosati, Djidji, Bremer, Ferigra, Singo, Parigini, Kone, Zaza, Damascan.

Allenatore: Mazzarri.