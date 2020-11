Parma, torna a disposizione Brunetta. Possibile prima convocazione contro la Fiorentina

Buone notizie dall'infermeria per Liverani, che da oggi ha nuovamente a disposizione il trequartista argentino Juan Brunetta, evidenzia ParmaLive.com. L'ex Godoy Cruz ha infatti regolarmente lavorato con il resto del gruppo nell'allenamento odierno e potrebbe essere convocato in occasione del prossimo incontro con la Fiorentina. Non ci sono invece novità per quanto riguarda gli altri indisponibili: Maxime Busi, Vincent Laurini e Valentin Mihaila hanno svolto lavoro differenziato e terapie; solo terapie, infine, per Andreas Cornelius.