© foto di Federico Gaetano

Anche in questa sessione di mercato si ritorna a parlare di Parma ed Alessandro Matri. L’esperto attaccante classe ‘84 è in scadenza di contratto col Sassuolo e, secondo quanto riporta i Corriere dello Sport, i neroverdi potrebbero cederlo, stavolta veramente, ai cugini gialloblù. Il Parma, infatti, starebbe monitorando il mercato con l’idea di acquisire un vice-Inglese, con Ceravolo possibile partente e, comunque, diverso per caratteristiche tecniche all’attaccante del Napoli.