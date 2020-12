Parma, tra cuore e fortuna. San Siro benedetto, ma ora serve una vittoria

Non si può non parlare di fortuna se si analizza la partita di domenica sera del Parma, che ha raggiunto il pareggio contro il Milan dopo essere stato avanti per 2-0, ma contro un avversario che ha dominato la gara, colpendo tre traverse e un palo. Ma la fortuna (o sfortuna) fa parte di questo mondo, e la squadra di Liverani se l’è anche creata questa fortuna, con grande cinismo, segnando due reti nelle uniche due occasioni concesse dal Milan. Come contro l’Inter, i crociati sopra di due reti sono stati raggiunti nel recupero, conquistando due punti con quattro tiri in porta, ma lasciandone quattro sul campo, nei minuti di extra time. La gestione dei finali di gara è un fattore da non sottovalutare per la squadra di Liverani, colpita due volte a San Siro, ma non solo, con Bologna e Udinese a segno negli ultimi cinque minuti di gara.

SAN SIRO O SANT’ILARIO? - I crociati hanno trovato in San Siro il nuovo santo protettore, senza che Sant’Ilario, patrono della città, si offenda. Dal ritorno in Serie A i crociati sono stati in vantaggio sei volte su sei contro le milanesi, perdendo solo due volte, entrambe con il Milan. Le gare di San Siro, ciclicamente, sono quasi sempre le migliori del Parma, che ci sia D’Aversa o Liverani in panchina. Sfortuna che, per questa stagionale gare al Meazza sono terminate. E se Inter e Milan tireranno un sospiro di sollievo, Liverani, seppur (giustamente) soddisfatto della risposta dei suoi dopo lo scialbo 0-0 contro il Benevento, ora ha bisogno di tornare a vincere.

CACCIA AI TRE PUNTI - Il Tardini quest’anno ha visto solo una vittoria in campionato, lontana quasi due mesi, in Parma-Verona. I crociati ora avranno due gare tra le mura amiche, complesse, contro Cagliari e Juventus. Liverani può sorridere per la striscia di risultati positivi, che ha visto i crociati guadagnare cinque punti nelle ultime tre, ma avrebbe bisogno di almeno tre punti in queste due gare, per giocarsi al meglio lo scontro diretto contro il Crotone il 23 dicembre. Ad oggi il margine sul terzultimo posto è di cinque punti, abbastanza da far dormire sonni tranquilli a Collecchio, ma la storia delle ultime stagioni racconta di un Parma letargico, che accumulava il suo vantaggio nel girone d’andata per poi sonnecchiare nella seconda parte del campionato. A meno di un’impennata di risultati quest’anno i crociati non potranno proseguire con lo stesso trend.