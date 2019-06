© foto di Federico De Luca

Il Parma è vicino al primo colpo stagionale: secondo quanto riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport, i crociati avrebbero trovato un accordo triennale con Vincent Laurini, terzino destro in forza alla Fiorentina. Rinforzo in arrivo dunque sull'out di destra crociato, con il francese che nell'ultima stagione ha collezionato 17 presenze con la maglia della viola. Dopo essere stato vicino al Parma già a gennaio ecco che il francese è pronto a vestirsi di gialloblu. Ma solo: anche Alberto Grassi sarebbe vicinissimo a vestire la maglia crociata. Sarebbe arrivato il via libera da parte del Napoli per lasciare il centrocampista in prestito in crociato anche per il prossimo campionato. Dopo una stagione passata più in infermeria che in campo, Grassi è pronto a prendersi il centrocampo ducale, grazie alle indubbie doti messe in mostra anche nelle poche presenze in maglia gialloblu.