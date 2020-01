Parma-Udinese, i voti ai tecnici: Gotti tarda i cambi, D'Aversa azzecca l'11

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Una grande vittoria del Parma, che vola a quota 31 grazie al netto 2-0 inflitto all'Udinese. I crociati raggiungono Cagliari e Milan al sesto posto parimerito, e allontanano di sedici punti le tre squadre ultime. Per D'Aversa un successo pesantissimo non solo per la classifica, mentre i friulani sono costretti a recriminare su troppi errori individuali. Le pagelle dei tecnici:

ROBERTO D'AVERSA 7 - Punta ancora tutto sulla fisicità confermando in blocco la squadra di Torino, con l'eccezione di Inglese. E l'assenza del centravanti, oltre a quella di Gervinho e Karamoh (sostanzialmente un potenziale tridente titolare ndr), aggiunge meriti al risultato di oggi e in generale alla classifica della squadra. Nel primo tempo gli va tutto bene, col supergol di Gagliolo a sbloccare la contesa e l'errore di Musso a blindare il risultato, nella ripresa gestisce bene il doppio vantaggio e rinfoltisce la difesa quando la pressione dell'Udinese si alza.

Le pagelle del Parma

LUCA GOTTI 5,5 - Conferma Lasagna, e fa bene, ma è tradito da Musso. L'errore del portiere sbilancia una gara che sembrava ampiamente recuperabile dai suoi, specie dopo l'ottimo ingresso in campo e la doppia occasione capitata a Okaka. Forse l'inserimento molto tardivo di Nestorovski, quando il Parma sembrava alle corde già all'ora di gioco, è a posteriori l'unico vero errore del tecnico. L'attacco ha diverse buone chances ma sbatte sulla grande giornata di Sepe e sui legni, per il resto sono gli errori individuali a fare la differenza.