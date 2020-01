© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta di Parma fa il punto sul valzer degli attaccanti per il Parma dopo il ko di Roberto Inglese. Il primo della lista è Sebastiano Esposito ma dall'Inter non filtra ottimismo a riguardo. Poi due nomi a Brescia: Alessandro Matri e Alfredo Donnarumma. In casa Genoa, poi, Antonio Sanabria e Andrea Pinamonti, Filippo Falco del Lecce e Alberto Cerri in uscita dal Cagliari.