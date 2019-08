Parma, vicina la cessione del giovane difensore Saporetti al Catania

© foto di Giovanni Padovani

Nuova trattativa sull'asse Parma-Catania. Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore classe '96 Lorenzo Saporetti potrebbe presto finire in Sicilia a titolo definitivo e raggiungere così l'altro ex gialloblù Giovanni Pinto. Operazione in fase avanzata, mancano solo gli ultimi dettagli.