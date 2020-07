Parole dure di Faggiano, ds del Parma: "Certe partite ci fanno capire tanto sul futuro"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a DAZN, dopo il ko in rimonta patito contro la Sampdoria, il ds del Parma, Daniele Faggiano, ha fatto profonda autocritica. “Queste partite fanno pensare tanto, anche per capire cosa si deve fare migliorare la squadra in futuro. E’ normale che valutiamo tutto ma valuto pure me stesso nel mio lavoro come il Mister valuta sé stesso. Cerchiamo sempre di essere uniti e coesi ma quando le cose non vanno bene dobbiamo farci un esame di coscienza. Adesso io e la mia squadra non siamo contenti, perché stiamo regalando tanto e prima non accadeva, prima portavamo a casa il risultato positivo. Ne è la prova il fatto che abbiamo quaranta punti“.