Parolo dopo l'1-1 con l'Inter: "Contrario alle due espulsioni. Io difensore? Anche attaccante"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista biancoceleste Marco Parolo ha analizzato così il pareggio odierno con l'Inter per 1-1: "Abbiamo acceso di più la spina nel secondo tempo, nel primo tempo non riuscivamo a essere aggressivi. Poi abbiamo cambiato qualcosina, s’è visto. Loro sono calati d’intensità, e noi siamo stati bravi ad approfittarne. La squadra ha anima, voglia di reagire, anche con l’Atalanta nella ripresa. Tutti sanno che devono farsi trovare pronti. Adesso c’è la sosta per recuperare, per integrare i nuovi e per ripartire ancora più forti, poi ci sarà un bel tour de force".

Parolo si è espresso nella medesima intervista anche sulla sua inedita posizione, quella del difensore: "In questi giorni mi sono allenato lì per necessità. Ho calciato i miei primi palloni proprio da libero, bisogna far tesoro di tutto. Nelle gare osservavo Acerbi per rubargli qualcosa. Sono a disposizione della squadra, prima o poi farò anche l’attaccante, non si sa mai nella vita (ride, ndr). Lukaku è un grande giocatore, che usa tanto il fisico, ma avere di fianco uno come Acerbi mi ha rassicurato. Abbiamo portato a casa meritatamente il pareggio, è il risultato giusto. Ma abbiamo affrontato una grande squadra. Sono contrario a entrambe le espulsioni, ci sta un po’ di animosità. Anche la provocazione stessa di Vidal fa parte del gioco".