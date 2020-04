Parolo, un altro anno a Roma: poi un futuro nella scuola calcio

Trentacinque anni, 321 partite in A (più 36 in B e 36 in Nazionale) e un futuro ben chiaro in mente per Marco Parolo. "Ci sto pensando, l’età è quasi quella giusta. Mi piacerebbe rimanere nel mondo del pallone, però staccandomi un pochino dalla routine giornaliera. Ho una scuola calcio dove sono nato, a Gallarate, è bello lavorare con i bambini", ha confessato una settimana fa. Prima, salvo ripensamenti istantanei, avrà ancora una stagione da disputare a Formello con un accordo già siglato con il presidente Lotito. Come per Cataldi, ufficialmente il suo contratto è ancora in scadenza il prossimo 30 giugno, ma ha già messo nero su bianco il prolungamento per un solo anno. Inzaghi ha spinto tanto, Parolo è considerato fondamentale tanto in campo quanto negli equilibri dello spogliatoio. Nei mesi che seguiranno intanto potrà pensare alla decisione da prendere nella primavera del 2021, quando tirerà le somme in via definitiva. E vista la voglia di Parolo di insegnare ai bambini, chissà che Lotito non possa calare il jolly, come fatto con Tare e Inzaghi, trasformati da giocatori rispettivamente in direttore sportivo e allenatore delle giovanili. D'altronde nella scuola calcio biancoceleste, di piccoli mini-calciatori c'è ne sono tantissimi.