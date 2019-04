© foto di J.M.Colomo

Dopo un avvio di gara tutto nel segno del Manchester United, è il Barcellona a sbloccare la gara del Camp Nou. I blaugrana si portano sull'1-0 con Lionel Messi, che rompe la maledizione dei quarti di finale: non segnava in questa fase della competizione addirittura dal 2013. Decisivo l'errore di Ashley Young, che per ben due volte perde il pallone in fase difensive: il 10 dei catalani ringrazia, salta Fred e Smalling, dal limite colpisce di sinistro, col pallone che va all'angolino dove De Gea non può proprio arrivare.