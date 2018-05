Parte l'asta per Chiesa. Il Napoli offre 50 milioni, Rog e un altro giocatore

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ampio spazio su La Gazzetta dello Sport dedicato alla pista di mercato tra Napoli e Federico Chiesa. L'offerta alla Fiorentina - si legge - è arrivata a 50 milioni di euro (più due giocatori a scelta, partendo dal croato Rog). Aurelio De Laurentiis in persona s’è fatto avanti con i vertici della Fiorentina, ma ha trovato la strada sbarrata. Lo strappo del club campano è però il chiaro segnale dell'asta comincia a diventare importante. La Roma è stata la prima a muoversi, ma poi ha preso atto delle difficoltà a cui sarebbe andata incontro, visto che il d.g. fiorentino Pantaleo Corvino ha rifiutato una proposta da 40 milioni più El Sharaawy. Anche Luciano Spalletti lo ha da tempo indicato come suo obiettivo preferito nel ruolo per l’Inter tornata ai nastri di partenza della Champions League. In questa fase solo in apparenza interlocutoria, anche la Juventus ha cominciato a muovere le prime pedine. Un’opera sotto traccia, quella bianconera, per catturare le simpatie del giocatore e del suo entourage.