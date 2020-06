Partenza super, poi l’inevitabile calo. Una Juventus dai due volti nella prima contro il Milan

Il calcio in Italia, dopo Germania e Spagna, è finalmente ripartito. E dopo quasi 100 giorni di stop forzato, quale manifesto migliore di Juventus-Milan? Le due squadre si sono ritrovate nel deserto dell’Allianz Stadium per il ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo l’1-1 dell’andata a San Siro e al netto del risultato finale (0-0) e della finale conquistata dalla Juventus, la sfida di Torino ha mostrato al suo interno due partite distinte e diverse. Soprattutto per merito, o forse colpa, della squadra bianconera.

La Juve del primo tempo sembrava già al top - Corsa, fraseggi stretti, giocate individuali e soprattutto idee di gioco. Nei primi 45’ minuti bianconeri di Juventus-Milan si è visto un po’ di tutto questo. Certo l’espulsione di Rebic poco dopo il quarto d’ora ha aiutato, ma già prima di quell’intervento sul petto di Danilo il canovaccio del match era piuttosto chiaro e delineato. E a tratti sorprendente, visto che i ritmi impressi dai bianconeri non solo hanno frastornato il Milan, incapace di architettare una reazione offensiva degna di nota, ma hanno sorpreso anche gli spettatori. Perché immaginare una Juve con quel livello di gioco, al netto dei troppi errori davanti alla porta, non era semplice dopo più di 3 mesi di stop e tutte le incognite del caso.

La ripresa ha spiegato quali saranno le difficoltà delle squadre - Nel secondo tempo il Milan, in dieci già da più di mezz’ora di gioco, è riuscito ad alzare il baricentro e a creare qualche pericolo alla retroguardia bianconera. La squadra di Sarri, nonostante i 5 cambi, dal momento del rientro in campo dopo i primi (ottimi) 45’ non è più riuscita a trovare fluidità di gioco e idee degna di tale nome. Stanchezza e mancanza di ritmo sui 90 minuti sono certamente cause e motivi leciti, ma che da soli non bastano a spiegare al 100% il calo di rendimento. Sulla bilancia mettiamo pure il miglioramento collettivo del Milan, ma ancora i conti non tornano. Perché verosimilmente, in un altro periodo e con un altro passato recente sulle spalle, la Juventus una partita del genere l’avrebbe vinta con la forza mentale e quella delle motivazioni. Oggi no, non è successo. E Sarri, pur avendo centrato la finale, nell’ultima mezz’ora di gara è sembrato preoccupato per un risultato che evidentemente è rimasto in bilico fino all’ultimo secondo.