Partita bloccata all'Olimpico: Lazio-Napoli 0-0 al 45'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Poche occasioni all'Olimpico dopo i primi 45'. Zero a zero il punteggio tra Lazio e Napoli: squadre molto attente, pochi spazi a disposizione per gli attaccanti. La sfida si accende solo nel finale di frazione, forse un anticipo di quello che potrebbe succedere nella ripresa.

Equilibrio totale - Quattordici punti di distacco in classifica, ma il divario tra le due squadre non si vede nei primi 45'. La formazione di casa comincia il match in modo molto aggressivo, con un pressing alto che mette in difficoltà gli avversari, che cercano di impostare sempre dalle retrovie. Il Napoli non si lascia sopraffare e avanza con calma, sfruttando le corsie laterali e le sovrapposizioni. Le occasioni, però, scarseggiano da una parte e dall'altra. Immobile e Milik, i due osservati speciali, vengono neutralizzati dalle difese.

Finale avvincente - Col passare dei minuti, i ritmi si abbassano: nessuno sembra intenzionato a forzare la giocata. L'equilibrio rischia di rompersi a causa di una palla persa al limite dell'area da Fabian Ruiz, bravo poi a chiudere su Caicedo. Intorno alla mezzora, due giocate personali fanno tremare i capitolini: prima Insigne ci prova con una punizione dalla trequarti sinistra; la parabola è insidiosa, Strakosha è attento e devia in corner. Subito dopo è Allan a provarci con una bella azione personale: il centrocampista brasiliano va via in mezzo a una selva di gambe ma conclude malissimo. Nel finale ci prova la Lazio; l'ultimo brivido lo regala Milinkovic-Savic, che sfrutta un rinvio sbagliato di Mario Rui e schiaccia troppo il destro. Ospina e Di Lorenzo evitano la beffa e blindano lo 0-0.