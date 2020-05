Partite vietate in casa Lazio, anzi no: la ricostruzione del botta e risposta

“Partitelle 3 vs 3 violando il protocollo”. Così il Corriere della Sera ha raccontato come la Lazio si sarebbe portata avanti con i lavori, organizzando delle partitelle tra i propri giocatori in quel di Formello. Una scelta che violerebbe lo stop agli allenamenti collettivi, e che i biancocelesti, secondo il quotidiano milanese, avrebbero cercato di nascondere con una rete verde a protezione del campo Mirko Fersini. Una vicenda che però il club capitolino, attraverso il proprio medico sociale, Ivo Pulcini, ha smentito seccamente: “Non corrisponde alla verità ed arriverà comunicazione da parte della società”. Comunicazione che, per la cronaca, al momento non è arrivata, in una giornata densa di eventi anche per la Lazio, tra le celebrazioni per il ventennale dello scudetto di Eriksson & Co e il caos in Lega Serie A.