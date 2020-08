Pasalic gol non basta, passa il PSG: "Ci serva da lezione per la prossima Champions"

Dagli studi di Sky Sport, Mario Pasalic commenta il ko contro il PSG per 2-1 maturato nel recupero. "Con squadre con questa qualità, possono farti due gol in due minuti. Peccato, mi spiace per noi, per Bergamo ma va bene. Guardiamo avanti, ci servirà da lezione per la prossima Champions".

A breve tutte le parole di Pasalic.