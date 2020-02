vedi letture

Pasalic, il riscatto è pronto. L'Atalanta a fine stagione pagherà i 15 milioni al Chelsea

L'Atalanta a fine stagione pagherà i 15 i milioni al Chelsea per Mario Pasalic. Così scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito al centrocampista nerazzurro. Considerando l'età, ma soprattutto il lato economico - si legge - Pasalic diventerà presto uno dei migliori affari che a Bergamo siano riusciti a impacchettare negli ultimi tempi: i 15 milioni di euro pattuiti con il Chelsea per il riscatto - comunque con diritto - da sborsare eventualmente a fine stagione rappresentano un affare se confrontati alle sue prestazioni e alle cifre che circolano nel (pazzo) mercato attuale. E non a caso, da mesi è diventato una sorta di intoccabile per mister Gasperini.