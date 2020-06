Pasalic rimane all'Atalanta? "Trattiamo con il Chelsea. Tameze proviamo a prolungare due mesi"

Il direttore dell'area tecnica, Giovanni Sartori, nella sua lunga intervista a Sky Sport, ha parlato della situazione di Mario Pasalic e Adrien Tameze, i due in scadenza al 30 giugno. "La lungimiranza è non avere nessuno in scadenza, anzi contratti molto lunghi. Noi vorremmo continuare con questi giocatori, ma anche l'allenatore lo ha molto lungo. Per quanto riguarda gli unici due prestiti, Tameze e Pasalic, abbiamo già l'accordo con loro. Con il Chelsea stiamo cercando di riscattare Pasalic, per Tameze stiamo parlando con il Nizza per arrivare fino ad agosto allungando il prestito, poi vedremo il da farsi. Abbiamo diritto di riscatto che a determinate condizioni potrebbe diventare obbligo".