Pasquale Foggia: "De Zerbi destinato a una big, non solo in Italia. E Inzaghi è sulla stessa scia"

Lunedì per il Benevento arriva la sfida al Sassuolo di Roberto De Zerbi. Il tecnico portato alla corte di Vigorito tre anni fa dal ds Pasquale Foggia: "Sono contento per Roberto che è un allenatore che ha un grande futuro davanti a sé. Credo che sia destinato a un “top club” e non solo in Italia - ha detto il dirigente al Corriere dello Sport -. Pippo Inzaghi è sulla stessa scia, magari con un'interpretazione diversa di calcio. Ma anche lui è destinato ad una grande carriera in panchina. Possiamo dire che il Benevento porta bene agli allenatori".