Pasqualin: "Dybala può partire. Improbabile lo scambio con Icardi"

© foto di Chiara Biondini

Claudio Pasqualin, avvocato e noto procuratore, è intervenuto nel corso del Live Show di MC Sport: "C'è qualcosa in questa Nazionale così giovane che ci fa ben sperare per il futuro. Vediamo tanti giovani e tante novità a parte quella di Kean c'è anche quella di Piccini che siamo tutti curiosi di vederlo. Quello che lo conosce meglio è Mancini che se lo è inventato prendendolo da Valencia. C'è molta curiosità anche sul centrocampo con Barella che sembra chiamato a cantare e a portare la croce. Peccato che non vedremo Chiesa ma Politano sarà un degno sostituto. Continuo però a non capire perché in campionato non si riescano a vedere più giovani italiani. Lo stadio Friuli è un impianto di cui andare fieri".

Mercato allenatori: la prossima estate ci saranno tanti cambi?

"Saranno molti i cambi di allenatore nella prossima stagione. Ci sarà un valzer delle panchine che andrà a rivoluzionare un po' il nostro campionato. Qualcosa è già iniziato anche a livello internazionale con il ritorno di Zidane al Real Madrid. Può tornare in gioco anche Sarri che difficilmente resterà al Chelsea".

Gasperini è pronto per una big del campionato, ad esempio in chiave Roma?

"Lo sarebbe se Percassi lo lasciasse andare ma penso che l'Atalanta stia già pensando di incastrare Gasperini a Bergamo. Teoricamente Gasperini potrebbe accasarsi su tante panchine ma credo che Percassi non lo lascerà andare via. Potrebbe andare bene per ogni big".

Che pensa del futuro di Dybala?

"Effettivamente potrebbe lasciare Torino. Una delle cose più banali di cui si parla è lo scambio con l'Inter con Icardi, ma questa è un'ipotesi molto difficile. E' probabile che Icardi se ne vada ma è improbabile che possa succedere con uno scambio del genere. Dybala non è intoccabile e il mercato è apertissimo".

Che pensa della multa a Cristiano Ronaldo per il gesto in Champions League?

"La multa è in regola con le sanzioni che si comminano in casi analoghi. E' la stessa che ha avuto Simeone, anche se in quel caso non si sa a chi fosse rivolto il gesto".