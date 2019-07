Passarella a TMW: "Sarà l'anno di Higuain. Simeone-Viola? Ok rilanciarlo"

© foto di Federico De Luca

Nel corso dell'intervista a TMW con Daniel Alberto passarella campione del mondo con l'Argentina nel '78 abbimao parlato anche di due attaccanti suoi connazionali, Higuain e Simeone. "Credo che la prossima sarà la stagione di Higuain. Farà tanti gol, avrà voglia di far vedere che è sempre lui, un grande cannoniere. Per quanto riguarda Simeone ho sentito che alla Fiorentina vogliono tenerlo. Credo che sia giusto che possa avere un'altra opportunità. E' un giocatore che mi piace però quando l'ho visto mi è sembrato troppo solo là davanti. Chiesa fa gol e assist ma poi non ho visto altri calciatori in grado di supportarlo". Due parole anche sul futuro di Chiesa: "A mio parere resterà in viola perchè se la nuova proprietà vuol fare una squadra competitiva non può vendere un pezzo così pregiato"