© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Andiamo all’altra”. Domanda, in quel caso: così, dopo il pareggio contro la Roma, Gennaro Gattuso aveva dribblato la polemica con Matteo Salvini. Il Ministro dell’interno, non nuovo a critiche nei confronti del tecnico del Milan, aveva contestato la scelta di puntare su Hakan Çalhanoğlu. Botta e risposta spento sul nascere, perché, in risposta a un giornalista che gli chiedeva se volesse ribattere, Ringhio ha infatti preferito glissare, chiedendo di passare alla successiva domanda.