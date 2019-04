Passo falso che può costare. Milan, nell'uovo di Pasqua un passo indietro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un passo indietro dal punto di vista del gioco, già non scintillante nelle ultime settimane, e anche nei risultati: contro la Lazio i rossoneri non avevano brillato ma almeno avevano raggiunto ciò che era mancano in precedenza, i tre punti, mandando in fumo una rimonta che aveva messo in dubbio persino il terzo posto dell'Inter. Per Gattuso, che onestamente ha sottolineato nel post-partita la brutta partita giocata dai suoi al Tardini di Parma, una prova che desta qualche preoccupazione e un errore che a cinque gare dalla fine può costare carissimo. Per la Lazio, sconfitta una settimana fa, il quarto posto è ancora fuori portata, anche se in questo momento sta giocando contro il Chievo già retrocesso, ma già oggi la Roma potrebbe completare l'operazione "sorpasso" con il terzo successivo di fila, proprio a Milano, contro l'Inter. E se sulla carta questa poteva essere la giornata giusta per blindare la qualificazione in Champions (detto della Roma, l'Atalanta gioca a Napoli lunedì, ndr), per il Milan il passo falso potrebbe regalare una Pasqua davvero amara.

Il Milan si ferma a Parma: ora il quarto posto è a forte rischio.

