Pasticcio Donnarumma, Defrel ringrazia: Sampdoria-Milan 1-0 dopo 33"

Trentatré secondi di gioco e la Sampdoria passa subito in vantaggio sul Milan. Clamoroso errore di Donnarumma: il portiere riceve un retropassaggio comodo di Romagnoli e tenta di restituire la sfera al capitano. Il suggerimento, però, è intercettato da Defrel, che di prima intenzione spedisce la palla in fondo al sacco. Si sblocca immediatamente il match di Marassi, che si fa subito in salita per i rossoneri.