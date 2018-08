Pastore all'Olimpico: debutto da stella, una presentazione di tacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un debutto da sogno, una serata che difficilmente potrà dimenticare: Javier Pastore ha saputo conquistarsi nel modo migliore tutte le attenzioni del pubblico giallorosso, con una giocata da talento cristallino che è destinata a lasciar il segno. Il Flaco argentino ha sbloccato la sfida tra Roma e Atalanta con un tacco meraviglioso che ha sorpreso non solo Gollini, beffato dalla traiettoria lenta ma inesorabile del tiro inventato dall'ex PSG: una giocata davvero straordinaria, certamente il modo migliore per presentarsi al suo nuovo pubblico e fa dimenticare i mugugni di una settimana fa, dopo una prova non esente da errori e ricca di discontinuità contro il Torino.