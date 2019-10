Pastore, crederci o no: ecco le due strade della Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Contro il Milan alla Roma mancavano sette giocatori, ma c’è comunque qualcuno che da tutto questo è riuscito a trarne beneficio. Stiamo parlando di Javier Pastore, arrivato come ciliegina del secondo mercato di Monchi e diventato con il passare dei giorni uno dei più grandi flop degli ultimi anni. Adesso il vento sembra esser cambiato nuovamente. L’argentino è partito dal primo minuto nelle ultime tre gare con Sampdoria, Gladbach e Milan. “Era da un po’ che non giocavo tre match di fila da titolare” dice nel post partita. Più esattamente era dall’inizio della scorsa stagione quando la Roma affrontava Torino, Atalanta e ancora una volta i rossoneri. L’altra nota positiva sono i 90 minuti disputati da El Flaco nella terza gara in sette giorni. L’ultima partita intera addirittura risale a un anno fa con il 3-3 contro la squadra di Gasperini, match nel quale trovò anche la sua prima rete in giallorosso. Fonseca ora pensa già alla gara di domani con l’Udinese e immaginare Pastore titolare non è più solo una suggestione. Non arriva a quattro partite da titolare dal finale di stagione con il Psg (2017-18).

COSA FARE - La voglia c’è tutta da parte del giocatore che magari sarà stato anche stimolato dalla presenza di domenica di Francesco Totti all’Olimpico. Nel giorno del suo addio alla Roma, l’ex capitano riferendosi all’argentino disse: “Non lo volevo, gli preferivo un giocatore dell’Ajax (Ziyech, ndr)”. Non era il solo a pensarla così. Anche Petrachi a mercato concluso aveva detto di non esser pienamente soddisfatto delle uscite perché non era riuscito a smaltire le cessioni di Pastore e Santon. A Fonseca, invece, va dato atto di come abbia lavorato su tutta la rosa in egual modo. A prescindere se il giocatore in questione poi avesse lasciato o meno la Capitale. Dzeko e Pastore ne sono gli esempi più lampanti. A Trigoria, però, ora si chiedono cosa fare con l’ex Psg. Perché probabilmente senza tutti questi infortuni sarebbe comunque rimasto ai margini del progetto tecnico giallorosso. A Udine poi torneranno tra i convocati Under e Kluivert e con il Napoli potrebbe rivedersi anche Mkhitaryan. Insomma, tanti nomi per poche maglie, ma chissà che in questo mese di emergenza Pastore non possa aver fatto cambiare idea ai dirigenti perché il dilemma ora è uno soltanto: credere nella rinascita del 27 giallorosso o procedere con il piano iniziale come se nulla fosse successo, mettendolo nuovamente sul mercato di gennaio.