Pastore, dal sogno Talleres al futuro incerto. E sul Covid-19: “Credo in uno stop oltre il 3 aprile”

Un minuto disputato nelle ultime venti partite: è il ruolino di marcia di Pastore con la Roma. Quando sembrava aver messo definitivamente da parte i guai muscolari disputando tra ottobre e novembre 8 partite consecutive, ecco l’edema osseo all’anca che lo ha tenuto fuori per le successive 19 gare fatta eccezione per la brevissima comparsa nel derby con la Lazio nel 2020. Ora l’argentino è a casa e approfitta di questo stop forzato per riprendersi al meglio. “Il club ci ha invitato tutti i materiali, che siano biciclette o altro e quindi lavoriamo. Credo che questo stop durerà più a lungo del 3 aprile, poi quando riprenderemo avremo bisogno di quindici giorni di preparazione” sono state le parole di Pastore ai media argentini durante la quarantena obbligatoria da Coronavirus.

PREOCCUPAZIONE - Pandemia della quale parla lo stesso Flaco: “In Italia - ha detto a Cadena 3 - se ne parlava quasi come uno scherzo, fino a che gli ospedali sono stati colpiti. Da mercoledì scorso siamo chiusi a casa, senza poter fare nulla, andare ad allenarsi, muoversi o viaggiare. Io mi alleno mattina e pomeriggio per poter dividere la seduta in più parti e occupare il tempo. Dovevamo allenarci questo mercoledì (oggi, ndr) in più gruppi, ma dopo le decisioni del Governo è tutto fermo. E non sappiamo quando terminerà tutto questo”.

FUTURO - Alla ripresa degli allenamenti, con ogni probabilità, avrà smaltito l’edema osseo e potrà riprendere l’attività in gruppo. Certo nella sua posizione è chiuso dall’ascesa di Mkhitaryan e da Pellegrini. C’è da dire comunque che Fonseca stravede per lui e gli impegni con il nuovo calendario saranno tantissimi (13 sicuri tra campionato e coppe). Il futuro, poi, è tutto da scrivere. Il contratto scade nel 2023, ma a Trigoria ritengono eccessivi i 4 milioni annui di Pastore in relazione all’impiego fatto del calciatore. Una volta messo da parte il Covid-19 è in programma un incontro con il suo entourage per cercare una soluzione che non generi una minusvalenza in casa Roma e che accontenti il calciatore il quale ha rifiutato più volte campionati come quello cinese e qatariota. Un sogno è sicuramente quello di chiudere la carriera in Argentina al Talleres de Cordoba dove tutto è cominciato. “Spero un giorno si possa fare” ammette candidamente El Flaco che per ora non ci vuole pensare visti i 30 anni sulla carta d’identità.