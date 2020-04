Pastore, diario della quarantena: “Roma ci ha tutelato. L’Italia soffrirà ancora, ma si rialzerà”

“Sono Javier Pastore, sono in quarantena da 50 giorni a Roma con mia moglie, i miei figli e una coppia di amici che vive con noi. Facciamo acquisti online, è passato molto tempo e stiamo aspettando di vedere quando potremo uscire” inizia così la lettera del trequartista giallorosso al Clarìn Deportivo. Il calciatore racconta il lockdown e le paure che lo assalgono: “Uno come me, un calciatore, era sempre in viaggio. Ora mi piace stare a casa. Ma c'è una paura o un pensiero negativo che ho quasi ogni giorno ed è l'incertezza di sapere quando tutto questo si fermerà e saremo in grado di condurre una vita normale”. Un pensiero che attanaglia in molti e Pastore non nasconde come abbia richiesto anche un aiuto: “Ho anche delle persone che lavorano con me che mi aiutano a tirar fuori quelle paure ed essere sempre positivo, ed è per questo che allenarsi ogni giorno fisicamente e mentalmente ti dà la forza di pensare che tutto vada bene, che saremo in grado di andare avanti”.

CASA - Eppure all’inizio, dice il 27 giallorosso, si guardava quasi con sospetto la Cina, com se in Italia o nel resto del mondo non potesse arrivare il coronavirus. Poi è cambiato tutto: “Quando sono iniziati i test abbiamo visto che in Italia c'erano molte persone infette, abbiamo iniziato a spaventarci di più e abbiamo smesso di uscire. Nel momento in cui abbiamo iniziato a vedere che le persone morire ci siamo resi conto quanto questo fosse grave”. La Roma, però, non è stata con le mani in mano: “Il club si è preso subito cura di noi nel migliore dei modi. Non ci ha fatto volare in Spagna per l’Europa League e non voleva che ci allenassimo. Ha messo la salute davanti a tutto”. A distanza di due mesi per Pastore la situazione non è cambiata: “Cerchiamo di essere il più attivi possibile allenandoci a casa. Due o tre giorni alla settimana facciamo FaceTime in gruppi di 10 o 15 per andare in bici, correre o qualunque lavoro si possa fare”.

IMPRONTA - L’ex Psg spiega anche come questo virus debba portare a fare delle riflessioni: “La verità è che molte volte le persone vivono pensando a cose materiali o cose da mostrare agli altri, pensano che ciò li renda migliori. Oggi ci rendiamo conto che con il piccolo si può vivere, che con il poco siamo felici e che passare il tempo con la famiglia è importante”. Un’esperienza che lascerà un’impronta indelebile nella vita di tutti: “Penso a quelli che hanno perso dei cari - continua Pastore -. Questo deve farci capire che dobbiamo diventare migliori come esseri umani”. Il calciatore, però, non si illude e capisce come l’Italia e non solo dovranno ancora fare i conti in futuro con il Covid-19: “L’Italia soffrirà molto a causa di questo problema, sia a livello sanitario che economico. Penso anche che sia un paese in grado di rialzarsi. Non so quanto tempo ci vorrà, ma risorgerà anche dopo questo”.