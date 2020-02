Pastore-Miki, Fonseca prepara la staffetta qualità con l’incognita condizione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La parola d’ordine a Trigoria è “qualità”. Ne ha denunciato la mancanza in squadra sia Fonseca più volte e poi anche Dzeko dopo la sconfitta con il Sassuolo. In sostanza alla Roma mancano i gol di chi sta dietro alla prima punta. Basti pensare come dopo il bosniaco, i migliori marcatori siano Kolarov e Zaniolo (infortunato) rispettivamente a 5 e 4 gol. Kluivert (fermo a 3 in A) e Under (a 2 in campionato) sono mancati sotto il profilo realizzativo. Pellegrini anche non spicca in zona gol con una sola rete, ma pareggia i conti con i 9 assist messi a segno per i compagni. Domani Fonseca, però, non potrà contare sul sette giallorosso vista la squalifica rimediata con il Sassuolo.

STAFFETTA - Le soluzioni a disposizione per provare ad accendere anche la qualità sotto porta si chiamano Pastore e Mkhitaryan. Entrambi non sono al meglio perché in stagione, sulle trenta partite a disposizione, ne hanno saltate rispettivamente 12 e 16 per infortunio. Se l’argentino è rientrato tra i convocati dal derby con la Lazio, seppur disputando un solo minuto, diverso è il discorso per l’armeno. Ieri il rientro in gruppo dopo la lesione muscolare e per oggi è prevista la convocazione in vista del Bologna. Insomma, il tecnico portoghese sta studiando una staffetta per evitare di sovraccaricare due giocatori che in stagione non hanno mai dato continuità alle loro prestazioni. Dal primo minuto dovrebbe partire Pastore che da più tempo si allena con la squadra, mentre Mkhitaryan a gara in corso può dare una mano come testimoniano i due gol su tre fin qui realizzati da subentrato. Più difficile immaginare altre soluzioni con Perotti trequartista perché l’8 giallorosso dovrebbe scendere in campo al posto di uno spento Kluivert, mentre spostare in avanti uno tra Veretout e Cristante significherebbe alzare Mancini in mediana e inserire Fazio al fianco di Smalling. La staffetta Pastore-Mkhitaryan, dunque, sembra la scelta migliore con l’incognita che resta sempre la stessa: la condizione atletica.