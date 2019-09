© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da France Football, Javier Pastore ha dichiarato di non avere rimpianti in carriera: "Non mi importa delle statistiche, non cambia il mio gioco. A Parigi, il primo anno, la squadra ha giocato molto per me. Poi ha iniziato a giocare per Ibrahimovic, me compreso. Perché sapevo che era la cosa migliore per far crescere il PSG".