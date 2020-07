Patatrac Romagnoli-Kjaer, Ronaldo la chiude: sei minuti della ripresa, 0-2 Juventus

Amnesia incredibile per la difesa del Milan, con Romagnoli e Kjaer che si ostacolano a vicenda su un pallone innocuo, lasciando a Ronaldo via libera. Tocco di sinistro del portoghese che anticipa Donnarumma sul primo palo, infilando l'angolino. Due a zero per la Juventus dopo sette minuti del secondo tempo, serve una reazione ai rossoneri.