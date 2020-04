Pato: "Milan fidati di Maldini e riparti da Ibra. Magari un giorno tornerò anche io"

Alexandre Pato è ancora molto legato al Milan dopo anni dalla separazione del 2013. L'affetto per la maglia rossonera si può comprendere bene leggendo la lunga intervista realizzata oggi dalla Gazzetta dello Sport: "Mi piacerebbe tornare in Europa e sarebbe bello farlo al Milan - ha dichiarato l'attaccante che ora gioca in Brasile per il San Paolo - Vinco la Libertadores e torno". Poi parlando della situazione degli ultimi anni in casa rossonera: "Sono dispiaciuto di vederlo da anni in condizioni così critiche. Ma la proprietà sta provando a ripartire e i tifosi devono avere fiducia". Parlando di Maldini: "La società deve lasciarlo lavorare sa cosa significa questo club ed è in grado di riportarlo in alto". Infine sulla permanenza di Ibrahimovic non ha dubbi: "Il Milan deve puntare su di lui, è troppo prezioso per i giovani e letale sotto porta".