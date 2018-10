Pato: "Tornare al Milan? Leonardo mi stima. Vedremo a fine anno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alexandre Pato, attaccante del Tianjin Quanjian, è tornato a parlare di Milan e di futuro al Corriere dello Sport: "Ho ricevuto delle offerte da alcune squadre di Serie A e altre in Europa, vedremo cosa accadrà a fine anno. Tornare al Milan? Con Leonardo qualche battuta c'è stata, ha sempre manifestato la sua stima nei miei confronti. Io ho ancora un anno di contratto in Cina, vedremo. Gattuso? E' sempre sul pezzo, conosce l'amebiente alla perfezione. E' l'uomo giusto per tenere unito il gruppo. Paquetà? E' davvero bravissimo. Il mio consiglio è quello di imparare subito l'italiano per ambientarsi rapidamente e cercare in tutti i modi di fare bene in campo e fuori. I tifosi del Milan sono incredibili e lo ameranno. Ibrahimovic? Sarebbe bello se tornasse in rossonero. Il derby? Vincerà chi arriverà con la testa e la mentalità giusta".