Pato: "Vorrei tornare in Italia e in Europa, in un club importante"

Alexandre Pato rilascia una lunga intervista al Mattino. "Tifo Ancelotti anche in Europa: come tecnico è speciale. Quando eravamo al milan mi confidò di aver preso un nuovo cagnolino e di averlo chiamato Pato. Con lui avevo un rapporto molto stretto, era ora che tornasse in Italia". Poi sul suo futuro. "Mi piacerebbe tornare in Italia e in Europa. Magari in una squadra importante, con un bel progetto".