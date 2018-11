Pato vuole tornare al Milan. Ma dirigenza e tecnico non sono convinti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alexandre Pato vuole tornare al Milan. Come riporta 'SportMediaset', l'attaccante brasiliano in queste settimane s'è offerto più volte a Leonardo, con cui ha un rapporto speciale. Il brasiliano a 29 anni vuole rimettersi in gioco e in Cina con la maglia del Tianjin Quanjian non ha dimenticato come si segna: 31 gol in 47 presenze. Il livello della Super League cinese, però, è la grande incognita per la dirigenza rossonera e per Gattuso, che a gennaio vuole un calciatore pronto fin da subito. Ecco perché il rientro a Milanello del brasiliano sembra destinato a restare una suggestione.