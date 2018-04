Patric: "A Salisburgo non sarà facile, dovremo giocare da Lazio"

© foto di Federico Gaetano

La Lazio vince e diverte battendo il Salisburgo nei quarti di andata di Europa League. Al termine della gara contro gli austriaci all'Olimpico, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto l'esterno biancoceleste Patric: "Il Salisburgo è una grandissima squadra e ha disputato una bella partita. Il risultato non è così ampio come crediamo, sarà tosta al ritorno. Gli avversari fanno tanto pressing, corrono molto, servirà una grande partita anche in Austria. Abbiamo dimostrato di essere più forti, ma anche loro lo sono. Se dovessimo andare in Austria con una mentalità non giusta, ci butteranno fuori. Dobbiamo giocare da Lazio per passare il turno. Felipe Anderson? Ha fatto gol in un momento difficile per noi, quindi non posso che fargli i complimenti", le parole riportate da Lalaziosiamonoi.it.